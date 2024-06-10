كيف تحصل على 99% في نتيجة الثانوية العامة 2024؟.. إليك الطريقة

انطلق اليوم الإثنين، سباق امتحانات الثانوية العامة 2024 الذي ينتهي بحصاد مشقة وتعب طوال العام، فاليوم بدأ طلاب الثانوية العامة في تأدية امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع وسيتبعها المواد الأخرى التي تعتمد عليها نتيجة الثانوية العامة 2024.

كيف تحصل على 99% في نتيجة الثانوية العامة؟

ويحلم الطالب وأولياء الأمور بحصول أبنائهم على أعلى الدرجات حتى تتيح لهم الفرصة اللحاق بالكليات العليا وكليات القمة ويسعى الطالب لتحقيق ذلك إلى تحصيل أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة وهى مهمة صعبة تحتاج إلى الكثير من الاستعدادات الجيدة.

لذلك، إليك عدة نصائح تساعدك في الحصول على 99% في نتيجة الثانوية العام 2024 وهي:

النوم والاستيقاظ

يجب على الطالب الحفاظ على النوم في وقت مبكرا والاستيقاظ مبكرًا وخاصة عند أذان الفجر لأن خلايا المخ في هذا التوقيت تفرز هرمون الكروتيزون الذي يساعد الطالب على التركيز أكثر وتحصيل المعلومات بشكل أمثل.

التشجيع والثقة بالنفس

تعتبر الثقة بالنفس من العناصر الأساسية والهامة للطالب التي تساعده على اجتياز الاختبارات بأفضل النتائج. فالثقة في النفس وعدم الخوف من رهبة الامتحانات تعطى الطالب شعورًا جيدًا بالهدوء ويجعل أمامه القدرة الكافية على التفكير في حل الأسئلة السهلة والصعبة.

كما أن التشجيع الدائم للطالب سواء تشجيعه لنفسه أو تشجيع أولياء الأمور له يمنح الطالب الثقة الكافية ويجعل لديه رغبة جامحة في مواصلة الاجتهاد وتحصيل أعلى الدرجات.

الوقت

يعتبر تنظيم الوقت من أهم الخطوات التي يجب على الطالب المحافظة عليها، فبتنظيم الوقت يستطيع الطالب النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا والتحصيل الجيد من المواد وحل العديد من أسئلة الامتحانات السابقة إلى جانب تخصيص وقت للاسترخاء والترفيه لتخفيف حدة التوتر من المذاكرة والامتحانات.

التدوين

عند المذاكرة ومراجعة المواد يجب على الطالب تدوين الملاحظات ونقاط الضعف التي يشعر بأنها تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتركيز. وهذه الخطوة هامة للغاية لأنها تساعد الطالب على إعطاء وقتًا كافيًا لمراجعتها والاستفسار حولها قبل ليلة الامتحان.

عدم مراجعة إجابة الامتحانات مع الأصدقاء

يجب على الطالب عند الانتهاء من أداء الامتحان، عدم مراجعة إجاباته مع الأصدقاء أو المدرسين والتركيز على امتحان المادة التالية حتى لا يشتت ذهنه وتفكيره، ويفكر في أخطائه ويفقد الثقة بذاته.

الصحة

يجب على الأم والطالب الاهتمام بالمحافظة على الصحة العامة له من خلال تناول المأكولات الغنية بالفيتامينات والحفاظ على تناول الأسماك والخضروات والابتعاد التام عن شرب الشاي والكافيين واستبدالها بالمشروبات المنعشة التي تنشط ذهنه بشكل طبيعي.