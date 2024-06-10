موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والعام

تبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 من يوم وقفة عرفة وتستمر 4 أيام العيد وهي ايام التشريق، ويعلن وزير العمل قبل العيد موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان رئاسة مركز الوزراء عن موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2024

لم يصدر مجلس الوزراء حتى الآن قرار بخصوص إجازة عيد الأضحى 2024، ولكن إجازة عيد الأضحى 2024 وفق قاون العمل المصري تكون 5 أيام تبدأ من أجازة يوم عرفة وتستمر 4 أيام العيد، وجميعها تكون مدفوعة الأجر.

وتوافق وقفة عرفة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 على أن يبدأ عيد الاضحى المبارك يوم 16 يونيو 2024 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يمد مجلس الوزراء أجازة عيد الاضحى 2024 لتشمل يوم الخميس الموافق 20 يونيو أيضًا على أن يعود الموظفين للعمل يوم 23 يونيو 2024، وبذلك تتخطى أجازة عيد الاضحى لهم 9 أيام.

إجازة عيد الأضحى القطاع الخاص

يصدر وزير العمل قرار بعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص، ولكن لم يصدر حتى الىن، ووفق القانون المصري فإن أجازة عيد الاضحى للعاملين بالقطاع الخاص ثلاثة أيام تضم وقفة عرفة ويومين أجازة عيد الاضحى.

ولكن اتجه وزير العمل في السنوات الاخيرة إلى تحديد عدد أيام أجازة العيد بنفس عدد أيام في القطاع الحكومي، لتكافؤ الأوضاع بين القطاع العام والخاص، ومن المتوقع أن يتم احتساب عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص لتماثل عدد الأيام التي يحصل عليها العاملين في الدول أن تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024.