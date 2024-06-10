الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

شهدت سعر الذهب اليوم في مصر على المستوى المحلي استقرار تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.

استقرار سعر الذهب اليوم 

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن سعر الذهب اليوم المحلية سجل حالة من الاستقرار في السوق.

وأضاف ميلاد في تصريحات خاصة لـ الدستور أن سوق الذهب محليا يشهد حالة من الاستقرار حتي الآن ومن المفترض أن يشهد تغيرات مع تداولات البورصة من المتوقع أن يشهد بختام تعاملات اليوم تغيرات.

وأوضح أن سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر عند 3542.75 جنيه للبيع، وسجل نحو 3520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 بالجنيه المصري

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

ثبت سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين عند 3100 جنيه للبيع، و3080 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين عند 2657.25 جنيه للبيع، و2640 جنيهًا للشراء.

تولي مصر اهتمام كبير بصناعة الذهب حيث تعمل حاليا على إنشاء مدينة خاصة لصناعة الذهب في مصر تضم كافة المصنعين والتجار.

سعر الذهب اليوم بالدولار

و سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2295 دولارًا للبيع، ونحو 2294 دولارًا للشراء.

ارتفاع في شراء المصريين للسبائك 

وأشارت تقارير مجلس الذهب إلي أن عام 2023 كان من أكثر الأعوام التي شهدت اقبال علي شراء الذهب للمواطنين المصرين وخاصة السبائك والجنيهات الذهب.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتشير التوقعات في أسعار الذهب الي الارتفاع التدريجي في حالة ارتفاع الدولار عالميًا كما جائت توقعات الخبراء بارتفاع الذهب في نهاية العام في حالة حدوث تضخم عالمي.

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سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 بالجنيه المصري

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