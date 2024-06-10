الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

مشروبات تساعد في خفض حرارة الجسم والتركيز في موسم الثانوية

مشروبات تساعد في
مشروبات تساعد في خفض حرارة الجسم

يبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أعلى من طبيعتها في الوقت الحالي حيث تتخطى درجات الحرارة 42 درجة مئوية في ساعات الذروة، مع توقعات بموجة حارة جديدة بدءًا من الأربعاء المقبل ولمدة 10 أيام متتالية، من ضمنها إجازة عيد الأضحى.

يحتاج طلاب الثانوية إلى المشروبات التي تساعد على زيادة معدلات التركيز وخفض درجة حرارة الجسم في وقت واحد ويقدم “الدستور” في التقرير التالي أبرز المشروبات التي يحتاجها الطلاب خلال موسم الامتحانات.

محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

شرب الماء

يجب على الطلاب الالتزام بشرب كميات كبيرة من المياه، خلال فترة الامتحانات وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لتلافي الشعور بالحمى والحرارة، وتحسين وظائف أجهزة الجسم جميعها.

اللبن الرائب

يعتبر من أفضل منتجات الألبان التي يجب تضمينها في النظام الغذائي للطلاب، لأنه يساعد على خفض درجة حرارة الجسم وتحسين عملية الهضم، بما يسهم في زيادة معدلات التركيز لدى الطلاب.

النعناع

يتمتع النعناع بالعديد من الخصائص التي من شأنها أن تساعد على خفض درجة حرارة الجسم بشكل كبير خلال ارتفاع درجات الحرارة في فص الصيف، ويساعد أيضَا على تهدئة الأعصاب.

الحمضيات

يعتبر عصير الليمون والبرتقال من ابرز العصائر الصيفية المنعشة، لأنها تحتوي على فيتامين C، وتساعد على الهضم وتقليل الدهون في الجسم كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي توفر تأثير التبريد.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسب عالية من الأحماض الدهنية الأحادية، التي تساعد على إزالة السموم والحرارة الزائدة من الدم وتجعل الشخص يشعر بالبرودة تلقائيًا من الداخل إلى الخارج.

البطيخ

يحتوي على نحو 92% من الماء وهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على ترطيب الجسم وتوفير تأثير التبريد.

درجات الحرارة الثانوية العامة موسم مشروبات الدستور

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