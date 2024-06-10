احتشاد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام المدارس فى انتظار أبنائهم بالشرقية

فى حالة من القلق ورغم ارتفاع حرارة الجو، ينتظر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أبناءهم أمام لجان الامتحان فى أول يوم من انطلاق امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، ومن المقرر خروجهم فى تمام الثانية عشرة ونصف من ظهر اليوم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

441287390_3435330603426572_1122037573153918188_n