ضبط 1256 مخالفة عدم تركيب "ملصق إلكتروني" خلال 24 ساعة

أعلنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، عن ضبط 1256 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 541 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، كما تم رفع 46 سيارة متروكة، وذلك خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

حملة مرورية

و شنت وزارة الداخلية حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، كما ذكرت الوزارة أنّه تم ضبط 541 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت على ضرورة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

كما تمكنت شرطة المرور من رفع 46 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1256 رخصة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.