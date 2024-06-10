الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز

التضامن: صندوق مكافحة الإدمان نجح فى استهداف 7500 مدرسة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق نجح فى استهداف 7500 مدرسة بعد أن كان المستهدف 6 آلاف مدرسة.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية "نحو بيئة آمنة خالية من المخدرات". وأوضحت الوزيرة أن الصندوق يستهدف أيضا 25 جامعة تعليمية، ويضم 3300 متطوع فى المدارس، وتم استقطاب 3000 طالب، علاوة على 4 آلاف بوحدات التضامن بالجامعات.

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وأشارت إلى أنه يوجد أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، كما يوجد 4 آلاف أخصائي اجتماعي.

وأوضحت أن الصندوق يطلق العديد من الحملات فى عدة مناطق، منها بديلة العشوائيات، قرى "حياة كريمة"، مناطق الحرفيين وسائقي التوك توك، كما شارك الصندوق فى إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات 2023.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الصندوق متطوع مدرسة

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