الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير وانتظام  العملية الامتحانية داخل عدد من لجان الثانوية العامة، بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال تفقده غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، للاطمئنان على توافر كل سبل الراحة والأمان للطلاب خلال الامتحان، رافقه خلالها الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حوارا مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستعراض مستجدات سير وانتظام الامتحانات داخل محافظة بورسعيد، والاطمئنان على استقرار الأوضاع وجاهزية كل الجهات المختصة.

كما تأكد محافظ بورسعيد من بدء أداء الطلاب للامتحان في مادة التربية الدينية، مطمئنا على توافر كل سبل الراحة والهدوء والأمان للطلاب، وتأهب جميع الجهات المعنية لتقديم كامل الدعم للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، متمنيا للطلاب النجاح والتميز وأن يكونوا نماذج مشرفة لمحافظتهم وأسرهم.

وأوضح محافظ بورسعيد أن 5872 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد موزعين على 15 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن مديرية التعليم أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.

وشدد على الاستمرار في توفير الأجواء الامتحانية الملائمة والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
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