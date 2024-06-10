الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المهن التعليمية: جاهزية الاستراحات المعدة للمعلمين المنتدبين للملاحظة على امتحانات الثانوية العامة

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقارير المتابعة من غرف العمليات التابعة للنقابات الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، التى أوضحت جاهزية الاستراحات المعدة للمعلمين المنتدبين للملاحظة على امتحانات الثانوية العامة، وأنها معدة بشكل يليق بالمعلمين وتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر وآمن.

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كما قامت عدد من النقابات الفرعية بتوفير خطوط أتوبيسات لنقل المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من استراحاتهم وأماكن إقامتهم إلى مقار لجان الثانوية العامة، للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وكلف "الزناتي" رؤساء النقابات الفرعية واللجان التابعة لها بضرورة متابعة وتفقد أحوال المعلمين وحل أى مشكلة تواجههم أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة 2024، والعمل على حلها فورًا.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وعمل زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم، والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل، حتى يشعر المعلمين بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606"  لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

 

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