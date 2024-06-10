وفد بابوي يزور إيطاليا ويقدم تهنئة الكنيسة القبطية بيومها الوطني

أوفد البابا تواضروس الثاني، الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وكومباوند جاردينيا، لتقديم التهنئة في سفارة إيطاليا بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية إيطاليا، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمقر السفارة بهذه المناسبة.

كان في استقبال نيافته السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بمصر، الذي أعرب عن تقديره لقداسة البابا وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشهدت الكنيسة فعاليات أخرى على الصعيد الداخلي في وداع فترة الخماسين المُقدسة إذ دشن نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، اليوم، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية أبو شوشة التابعة للإيبارشية.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاه، أصحاب النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس، ومذبح آخر على اسم الشهيد مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس، وكذلك مذبح آخر على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارجرجس.

كما دُشن أيضًا شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

كما رسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس بولس نظير كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والايبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

كما شهدت إيبارشية طما، إضافة رعوية كبرى بسيامة ثمانية كهنة جدد للخدمة بكنائس الإيبارشية، وصلى نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما، القداس الإلهي، أمس، في دير القمص يسى ميخائيل بطما، وشاركه الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.



وعقب صلاة الصلح تمت صلوات سيامة الكهنة الثمانية الجدد، وهم:

+ الدياكون حنا عبدالمسيح كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بقرية الحديقة، باسم القس عبدالمسيح.

+ الدياكون لوكاس القس صموئيل كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بنجع الصاوي، باسم القس لوكاس.

+ الدياكون بهجت ميلاد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحري، باسم القس يوسف.

+ الدياكون زكا عوض كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية كوم غريب، باسم القس زكا.

+ الدياكون أرسانيوس صابر كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا صموئيل المعترف بطما، باسم القس ميرون.

+ الدياكون وجدي ماهر كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والملاك رافائيل بنجع شما، باسم القس ميساك.

+ الدياكون هاني راضي كاهنًا على كنيسة الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، باسم القس سلوانس.

+ الدياكون بيشوى محروس كاهنًا على كنيسة الآباء الرسل الأطهار بساحل طما الغربي، باسم القس دوماديوس.

كما رسم نيافته أيضًا الأب القس صموئيل رفعت كاهن كنيسة السيدة العذراء بطما قمصًا.

وتوجه الكهنة الجدد إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.