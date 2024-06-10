الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الآثار

الامتحانات
الامتحانات

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، كلية الآثار؛ لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة، على اللجان، مشددًا على التزام الطلاب بالقواعد المقررة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد بحرص إدارة الكلية على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا بتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب، والعمل على توفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.

الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
الامتحانات
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جامعة الاقصر كلية الأثار الفصل الدراسي الثاني لجان الامتحانات الطلاب

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