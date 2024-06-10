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ثورة جديدة بعالم الدواء.. باحث مصري ابتكر دواء يحاكي تأثير التمارين الرياضية

التمارين الرياضية
التمارين الرياضية

تحدث الدكتور بهاء الجندي، أستاذ التخدير بكلية الطب في جامعة واشنطن، عن مشاركته في ابتكار حبة دواء تحاكي تأثير التمارين الرياضية، مؤكدًا: "ثمة توافق عام بين كل مقدمي الخدمات الصحية على أهمية التمارين الرياضية والنشاط البدني ودورها في تحسين وظائف الجسم والوقاية من مختلف أمراض القلب والمخ والأعصاب والسكري والسرطان.

تنظيم توازن الطاقة في الجسم وتنشيط مسارات الأيض

وأضاف الجندي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بعض الناس لا يمكنهم ممارسة الأنشطة الرياضية لأسباب كثيرة منها الجراحات والإعاقات والتقدم في السن، وهناك فكرة جميلة وبسيطة في نفس الوقت، وهو اختراع الحبة التي تحاكي تأثير التمارين الرياضية.

وتابع: "لوقت طويل جدا، درسنا نوعا من مستقبلات الخلايا في الجسم المسؤولة عن تنظيم توازن الطاقة في الجسم وتنشيط مسارات الأيض المهمة جدا التي يجرى تنشيطها عبر التمارين الرياضية، ولم يكن لهذه المستقبلات أي مركبات عضوية تتحكم في نشاطها وهو ما فعلناه باستخدام تقنيات التصميم الدوائي واستطعنا تصميم مركب عضوي صغير جدا ينشط عمل هذه المستقبلات ما يؤدي إلى تحسين استهلاك الطاقة ويزود أكسدة الأحماض الدهنية".

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