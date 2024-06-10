محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام بكل التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات، متمنيًا لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 279 طالبًا لأداء الامتحان في مادة التربية الدينية، في حضور المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات، للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها، وحتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الامتحانية، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات إسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة، وكذلك توفير غرفة التأمين الصحي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد على عدم فصل التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.