الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق النبراوي: نعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام للمهنة والمهندسين

طارق النبراوي
طارق النبراوي

في اجتماع استمر لأكثر من 4 ساعات.. هيئة مكتب النقابة العامة تلتقي برؤساء النقابات الفرعية

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين حرصه وهيئة مكتب النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية وتطويرها وتذليل أيه عقبات تواجهها، وقال: "نعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام للمهنة والمهندسين".

وأضاف: "لا نتدخل في إدارة النقابات الفرعية ولا نتغول على صلاحيات مجالسها، ونتعاون جميعا في الحفاظ على أموال المهندسين واستثمار أصول النقابة على الوجه الأكمل".

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته هيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية، وشارك فيه الدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد – وكيلا النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والدكتور مهندس معتز طلبة – أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار-الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

استمر الاجتماع لأكثر من 4 ساعات، وتم خلاله مناقشة جميع التحديات التي تواجه النقابات الفرعية، وطرح كافة الرؤى والمقترحات لحلها وسبل تطوير العمل بالنقابات ونواديها وكافة مشروعاتها.

وقال الدكتور المهندس هشام سعودي: "هدفنا التوافق والتعاون والعمل كوحدة واحدة، في إطار علاقة تكاملية بشفافية تامة".

وأشار الدكتورالمهندس أحمد البدوي  سيد إلى أهمية عقد لقاءات مباشرة بين هيئة مكتب النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية بما يحقق نتائج إيجابية لصالح جموع المهندسين.

فيما أكد المهندس محمود عرفات احترامه الكامل لكل الجهود التي يبذلها قيادات النقابات الفرعية، وقال: "مسئولياتنا دعم النقابات الفرعية وتأهيلها لتقديم خدمات متميزة في كل المجالات".

واستعرض الدكتور المهندس معتز طلبة عدة مقترحات لزيادة إيرادات الدمغة الهندسية  وتحقيق أفضل استثمار لأصول النقابة العامة والنقابات الفرعية.

في نهاية الاجتماع قدم رؤساء النقابات الفرعية الشكر لهيئة مكتب النقابة على عقد هذا الاجتماع المثمر والذي يعكس مدى اهتمامها بحل المشاكل التي تواجه النقابات الفرعية، وهو ما ينعكس إيجابيا على تقديم أفضل الخدمات للمهندسين.

هيئة مكتب النقابة العامة المهندس طارق النبراوي طارق النبراوي النقابات الفرعية دمج النقابات الفرعية نقابة المهندسين

مواد متعلقة

نقابة المهندسين بأسيوط تعرض مباراة المنتخب الوطنى وبوركينا فاسو (صور)

الأكثر قراءة

عاجل|أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

الأهلى يرفض الدخول فى مزايدة مع الزمالك للتعاقد مع يحيى عطية الله

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

قرار من النيابة بشأن مدرس الجيولوجيا المتهم فى واقعة "صالة حسن مصطفى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

انتصار وهمى وتفكك الجيش.. ماذا حدث فى حكومة نتنياهو بعد استقالة جانتس؟

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية