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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة بضائع خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

استقبل ميناء دمياط - خلال الـ24 ساعة الماضية - 11 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

جاء ذلك في بيان إعلامي أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، والذي أوضح فيه وصول حركة الصادر من البضائع العامة 48711 طن.


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48711 طنًا تشمل: 3820 طن يوريا و 2914 طن أسمنت صب و 870 طن جبس خام و 5500 طن علف بنجر و 8808 طن رمل زجاجي و 6962 طن أسمنت معبأ و 19837 طن بضائع متنوعة.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48054 طن تشمل: 2200 طن زيت طعام و 8585 طن ذرة و 1960 طن حديد و 1015 طن خشب زان و 3600 طن خردة و 5655 طن فول صب و 704 طن ابلاكاش و 1398 طن عدس و 6565 طن سكر و 16000 طن فول صويا و 372 طن لبن مجفف.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2976 حاوية مكافئة .

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ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 12366 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176630 طنًا.


كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1235 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6730 حركة.

يذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير زار مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضي، وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع حركة الوارد من البضائع العامة موانئ 6 موانئ بحرية

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