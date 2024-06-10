"قبل عيد الأضحى".. التموين تكشف طرح سلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات، تفاصيل طرح وزارة التموين السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، قائلًا إنه تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية والأغنام واللحوم الضاني المبردة، مشيرا إلى أن هناك تخفيضات تصل إلى 25%، إضافة إلى حوالي 26 شادر فيما يقرب من 17 محافظة تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و1350 مجمع استهلاكي.

وأضاف أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه يتم زيادة معدلات الضخ اليومية بما يقرب من 50% زيادة عن المعدل الطبيعي، موضحا أن سعر اللحوم السوداني الطازجة بـ285 جنيها للكيلو، و335 للحوم البلدي الطازجة، و335 للحوم الضاني المجمدة، و360 للحوم الضاني البلدي المصري، إضافة إلى ألف طن لحوم هندية تم طرحهم بسعر 220 جنيه للكيلو.

التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية

وأوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات، أنه تم طرح أيضا أكثر من 3 آلاف طن من الدواجن، بسعر 135 جنيها للكيلو، إضافة إلى السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، الذى سيتم طرح حوالي 180 ألف طن سكر فى زيادة عن المعدل الطبيعية، إضافة إلى حوالي 60 ألف طن من الزيوت و20 ألف طن من المكرونة و15 ألف طن من الأرز.

وأشار إلى أن كل سلع التموين متواجدة بتخفيضات بالمجمعات الاستهلاكية، والتي ستعمل يوم الوقفة وأول وثاني وثالث يوم عيد الأضحى.