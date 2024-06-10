الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ امتحانات طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة كفر الشيخ الثانوي بنين، اليوم الاثنين، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بلجان الامتحانات.

واطمأن المحافظ ورئيس المنطقة، على حُسن سير أعمال الامتحانات، ومدى التزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان.

كما حرص محافظ كفر الشيخ، والدكتور «شهاوي» على توجيه كلمات التشجيع للطلاب، وحثهم على التركيز في المراجعة وأداء الامتحانات لجني ثمار الجهد طوال العام والحصول على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة كفر الشيخ دائمًا، كما اطمأن رئيس المنطقة من الطلاب على مستوى الامتحان بمادة «الاستاتيكا» اليوم، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

txt

إعلان نتيجة مسابقة الإلقاء لطلاب المدارس فى كفر الشيخ

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن زيارة المحافظ للجان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ تأتي في إطار حرص واهتمام قيادات المحافظة بطلاب الأزهر الشريف، وتوفير كافة أشكال الدعم المعنوي لهم، هذا وقد شملت الجولة التفقدية متابعة لجان البنين بمعاهد روينة، وأريمون الثانوي، والتي تجمعهم لجنة كفر الشيخ الثانوي بنين، وتعقد جميعها بذات المعهد.

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة

وفي وقتٍ سابق، اطمأنّ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، على عددٍ من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة كفرالشيخ، من بينها لجنة رقم 1337 ومقرها مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية للبنات القديمة، والتي تضم 26 لجنة فرعية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كل  سبل الراحة للطلاب، وذلك بحضور غادة النحاس، مدير عام التعليم العام.

مادة الاستاتيكا الثانوية الأزهرية الثانوية العام طلاب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

محافظ كفرالشيخ يطمئن على سير الامتحانات بلجان الثانوية العامة

وكيل تعليم كفر الشيخ: انتظام سير العملية التعليمية في اللجان ولا معوقات

مدرسة المعلمة "أمانى المنجوجى" لطلاب الثانوية: هاتوا مراوحكم معاكم فى اللجنة

عرض مسرحية "حلم فصيح" على مسرح المركز الثقافي بكفرالشيخ (صور)

تشغيل منظومة الكاميرات الذكية لتأمين المنشآت وحماية المواطنين في كفر الشيخ

فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها بالمجان خلال أيام عيد الأضحى بكفرالشيخ

ترجمت أشعاره لـ 4 لغات.. أبرز محطات من حياة الشاعر الكبير محمد الشهاوي (صور)

أبرز استعدادات "تعليم كفرالشيخ" لعقد امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

عاجل|أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

الأهلى يرفض الدخول فى مزايدة مع الزمالك للتعاقد مع يحيى عطية الله

قرار من النيابة بشأن مدرس الجيولوجيا المتهم فى واقعة "صالة حسن مصطفى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

انتصار وهمى وتفكك الجيش.. ماذا حدث فى حكومة نتنياهو بعد استقالة جانتس؟

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية