محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ امتحانات طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة كفر الشيخ الثانوي بنين، اليوم الاثنين، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بلجان الامتحانات.

واطمأن المحافظ ورئيس المنطقة، على حُسن سير أعمال الامتحانات، ومدى التزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان.

كما حرص محافظ كفر الشيخ، والدكتور «شهاوي» على توجيه كلمات التشجيع للطلاب، وحثهم على التركيز في المراجعة وأداء الامتحانات لجني ثمار الجهد طوال العام والحصول على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة كفر الشيخ دائمًا، كما اطمأن رئيس المنطقة من الطلاب على مستوى الامتحان بمادة «الاستاتيكا» اليوم، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية أن زيارة المحافظ للجان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ تأتي في إطار حرص واهتمام قيادات المحافظة بطلاب الأزهر الشريف، وتوفير كافة أشكال الدعم المعنوي لهم، هذا وقد شملت الجولة التفقدية متابعة لجان البنين بمعاهد روينة، وأريمون الثانوي، والتي تجمعهم لجنة كفر الشيخ الثانوي بنين، وتعقد جميعها بذات المعهد.

محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة

وفي وقتٍ سابق، اطمأنّ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، على عددٍ من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة كفرالشيخ، من بينها لجنة رقم 1337 ومقرها مدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية للبنات القديمة، والتي تضم 26 لجنة فرعية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وذلك بحضور غادة النحاس، مدير عام التعليم العام.