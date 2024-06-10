الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صرف مرتب شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024

مرتبات
مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتب شهر يوليو 2024، بعد أن بكرت صرف مرتبات شهر يونيو الجاري مع اقتراب عيد الاضحى المبارك، وكذلك اقتراب السنة المالية الجديدة  2024 – 2025 والتي تبدأ في الاول من يوليو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتب شهر يوليو 2024. 

صرف مرتبات شهر يونيو 2024 

صرفت وزارة المالية مرتبات شهر يونيو 2024 مبكرًا، فبدأ الصرف بداية الاسبوع الجاري ويستمر صرف مرتبات شهر يونيو حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024،  مع إغلاق السنة المالية للعام 2023-2024، وعيد الأضحى المبارك 2024.

ويتم توفير مرتبات شهر يونيو 2024 في ماكينات الصراف الآلي ATM وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، وأهابت  الوزارة لجميع العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

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صرف مرتبات شهر يوليو 2024

قالت وزارة المالية في بيان لها موعد  صرف مرتب شهر يوليو 2024، بعد أن كررت الوزارة تبكير صرفها كجزء من تبكير صرف مرتبات الربع الرابع من عام 2024 كاملة أى مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

ويكون موعد  صرف مرتب شهر يوليو 2024 يوم الخميس الموافق 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11يوليو، وذلك لجميع العاملين بالدولة. 

موعد صرف مرتب شهر أغسطس وسبتمبر 2024

كما سيتم  صرف مرتبات أغسطس 2024 بدءًا من يوم الخميس الموافق 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12أغسطس، وتبكير صرف مرتبات سبتمبر 2024 بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10سبتمبر المقبل. 

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