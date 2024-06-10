مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لموظفي القطاع الحكومي

اجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لموظفي القطاع العام والخاص محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا، وذلك مع بداية شهر ذي الحجة 1445 هـ حيث تعد أطول الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر خلال العام لذلك يفضل الملايين قضاؤها خارج المحافظات السكنية سواء في مدن ساحلية أو خارج مصر.

اجازة عيد الأضحى المبارك 2024

نعرض خلال السطور التالية تفاصيل اجازة عيد الأضحى المبارك 2024 المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة موظفي الهيكل الإداري للدولة المصرية حيث جاءت كما يلي:-

الجمعة 14/ 6/ 2024 عطلة أسبوعية.

السبت 15/ 6/ 2024 وقفة عرفة.

الأحد 16/ 6/ 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الاثنين 17/ 6/ 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18/ 6/ 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19/ 6/ 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 20/ 6/ 2024 اجازة بدلا من يوم السبت وقفة عرفات.

الجمعة 21/ 6/ 2024 عطلة أسبوعية.

السبت 22/ 6/ 2024 عطلة أسبوعية.

طقوس عيد الأضحى في مصر

تتعدد طقوس عيد الأضحى في مصر من محافظة إلى أخرى ولكنهم جميعا يتفقون في صلاة العيد في الساحات المخصصة للصلاة والمساجد الكبرى والتكبير وما إلى ذلك بالإضافة إلى ذبح الأضاحي وفي محافظة مرسي مطروح يتميز عيد الأضحى عن غيره من الأعياد بالجلايا وهى طهي كبد وقلب وطحال الذبيحة وإفطار الأسرة بها.

وفي محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة بما يعرف محافظات القاهرة الكبرى يتميز العيد الكبير بزيارة الأهل والاصدقاء عقب الانتهاء من صلاة العيد والافطار بالفتة واللحمة فيما يحتفل أهالي محافظات الصعيد بزيارة المقابر والدعاء لموتاهم.

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