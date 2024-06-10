الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لموظفي القطاع الحكومي

اجازة عيد الأضحى
اجازة عيد الأضحى المبارك 2024

اجازة عيد الأضحى المبارك 2024 لموظفي القطاع العام والخاص محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا، وذلك مع بداية شهر ذي الحجة 1445 هـ حيث تعد أطول الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر خلال العام لذلك يفضل الملايين قضاؤها خارج المحافظات السكنية سواء في مدن ساحلية أو خارج مصر.

اجازة عيد الأضحى المبارك 2024

نعرض خلال السطور التالية تفاصيل اجازة عيد الأضحى المبارك 2024 المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة موظفي الهيكل الإداري للدولة المصرية حيث جاءت كما يلي:-

  • الجمعة 14/ 6/ 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت 15/ 6/ 2024 وقفة عرفة.
  • الأحد 16/ 6/ 2024 أول أيام عيد الأضحى المبارك.
  • الاثنين 17/ 6/ 2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
  • الثلاثاء 18/ 6/ 2024 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
  • الأربعاء 19/ 6/ 2024 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
  • الخميس 20/ 6/ 2024 اجازة بدلا من يوم السبت وقفة عرفات.
  • الجمعة 21/ 6/ 2024 عطلة أسبوعية.
  • السبت 22/ 6/ 2024 عطلة أسبوعية.

اعتبارًا من اليوم.. تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى

اعرف إزاي تختار الأضحية السليمة.. تاجر يقدم نصائح مهمة قبل عيد الأضحى (بث مباشر)

طقوس عيد الأضحى في مصر 

تتعدد طقوس عيد الأضحى في مصر من محافظة إلى أخرى ولكنهم جميعا يتفقون في صلاة العيد في الساحات المخصصة للصلاة والمساجد الكبرى والتكبير وما إلى ذلك بالإضافة إلى ذبح الأضاحي وفي محافظة مرسي مطروح يتميز عيد الأضحى عن غيره من الأعياد بالجلايا وهى طهي كبد وقلب وطحال الذبيحة وإفطار الأسرة بها.

وفي محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة بما يعرف محافظات القاهرة الكبرى يتميز العيد الكبير بزيارة الأهل والاصدقاء عقب الانتهاء من صلاة العيد والافطار بالفتة واللحمة فيما يحتفل أهالي محافظات الصعيد بزيارة المقابر والدعاء لموتاهم.

اقرأ أيضا 

إجازة البنوك فى عيد الأضحى 2024 .. وهيئة البريد المصرى

إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 أجازة عيد الأضحى المبارك إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك اجازة وقفة عرفة

مواد متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 

بوست دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024 مكتوب في أول أيام الامتحانات

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم المفتوحة والمشفرة والتشكيل المتوقع

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كل ما يجب معرفته عن الحج وماهي مناسكه

موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. وموعد صلاة العيد في المحافظات

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024-2025

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

الأكثر قراءة

مصدر مطلع: الدكتور مصطفى مدبولى يكثف مشاوراته لتشكيل حكومة ستضم كفاءات وطنية متميزة

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل|135 جنيها للكيلو.. ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم البيضاء والحمراء بمنافذ "التموين"

مصدر حكومى مطلع: لا صحة لما يتم تداوله بشأن التعديلات الوزارية

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

صور

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟