"إعادة الاعتبار للبلاغة العربية".. محور مجلة "مصر المحروسة" بعددها الجديد

يصدر غدا الثلاثاء العدد الأسبوعي لــ مجلة مصر المحروسة الإلكترونية، والتي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

"إعادة الاعتبار للبلاغة العربية".. محور مجلة مصر المحروسة

يستهل العدد بمقال رئيس التحرير وفيه تكتب الدكتورة هويدا صالح عن كتاب "صناعة الأثر.. هوليود" الذي صدر حديثا 2024، للكاتبة السورية هديل الغانم التي ترى أننا عندما نتحدث عن هوليود، فإننا نتحدث عن تلك الأداة الإعلامية العملاقة التي استطاعت من خلالها بلاد العم سام أن تعيد رسم الخرائط حول العالم.

وفي باب "ملفات وقضايا" ينهي الكاتب الفلسطيني الدكتور حسن العاصي سلسلة المقالات التي تستعرض المواقف والسلوكيات الأوروبية تجاه اللاجئين المسلمين، حيث صدرت مؤخرا دراسة جديدة ترصد مواقف دول أوروبية تجاه اللاجئين والمسلمين اشتملت عينات من جمهورية التشيك، والمجر، وإسبانيا، واليونان.

كما يكتب الشاعر أسامة الزغبي في مجلة مصر المحروسة عن "البعد الديني في الحرب الأهلية الإسبانية"، فبعد أن قام الجنرال الأسباني فرانكو بالانقلاب على الحكم الجمهوري الذي استمر في حكم أسبانيا من 1931 وحتى 1936، لم يستطع الانقلاب العسكري حسم المسألة سريعا، فانقسمت إسبانيا إلى فسطاطين، وبدأت الحرب الأهلية.

وفي باب كتاب "مجلة مصر المحروسة" تقدم الدكتورة فايزة حلمي ترجمة لمقال الكاتب والطبيب النفسي الأمريكي الشهير كاردر ستاوت بعنوان "الجميع مُدمن!"، والذي يوضح خلاله أننا نعيش في عصر الإدمان، إنه وقت الرغبة الجامحة والاستهلاك المفرط غيْر المحدود.

وفي باب دراسات نقدية يستعرض الكاتب أكرم مصطفى، دراسة الناقد الأردني الدكتور غسان عبد الخالق في كتابه الصادر حديثا "بلاغة السلطة؛ نحو مختبر تطبيقي في النثر السياسي العربي"، الذي يقدم من خلاله أمثلة تهدف لتعريب مبحث البلاغة العربية الجديدة، ورفده بنموذج تطبيقي متكامل يمتد خمسة عشر عامًا من عمر الدولة العباسية.

وفي باب رواية يقدم الكاتب اللبناني وسام قدوح رواية "أبناء الأرجوان"، التي تعيد من خلالها الروائية الأردنية ديانا دودو سرد حكايات تخيلتها وفق سياقات تاريخية مضت لتبني سردينها إلى نهايات مفتوحة من خلال مسارين اتكأت عليهما الحكاية التاريخية التي جسدت الإسكندر الأكبر على تخوم لبنان، ليدخل مدينة صور العظيمة، فتأخذه القسوة على مدينة كانت من نماذج المدن العظيمة في الحضارة الفينيقية.

وفي باب شعر في مجلة مصر المحروسة تقدم الكاتبة سماح ممدوح حسن ترجمة لقصيدة "كاتب"، للشاعر الأمريكي بول أوستر.

وفي باب "آثار" يكتب الدكتور حسين عبد البصير عن معرض "قمة الهرم" المزمع إقامته في يوليو القادم في مدينة شنغهاي بالصين، حيث تلعب المعارض الأثرية الخارجية دورًا حيويًا في التعريف بالحضارة المصرية القديمة ودعم السياحة المصرية بشكل كبير، كما توفر هذه المعارض للجمهور العالمي فرصة للاطلاع على تاريخ مصر العريق، وفنونها وآثارها المدهشة.