الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13 سيارة إسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة بأسوان

سيارات الأسعاف
سيارات الأسعاف

دفع مرفق إسعاف أسوان، اليوم الإثنين، بـ13 سيارة إسعاف مُجهَّزة ضمن السيارات التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتأمين المقار الامتحانية تزامنًا مع أول أيام امتحانات الثانوية العامة؛ تحسبًا لحدوث أي حالات طارئة.

ووفَّر مرفق إسعاف أسوان العديد من الأدوية التي تسهم بدورها في تقديم الإسعافات الأولية لإنقاذ جميع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير أودية الإجهاد الحراري وضربات الشمس، نظرًا لارتفاع درجة حرارة الطقس التي تسجلها المحافظة في الآونة الأخيرة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات، اليوم الأول في مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية وتعد هذه المواد خارج المجموع.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في مدينة أسوان وضع كردون أمني لتأمين الطلاب أثناء تأديتهم للامتحاناتهم.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة أسوان ٧٢٩٢ طالبًا وطالبة موزعين على ٢٧ لجنة بواقع ٢٦ لجنة عامة وواحدة مكفوفين.

وجاء توزيع اللجان كالتالي: (٨ لجان بإدارة أسوان - ٣ لجان بإدارة دراو - ٤ لجان بإدارة كوم أمبو - ٤ لجان بإدارة نصر النوبة - ٨ لجان بإدارة إدفو).

استعدادات امتحانات الثانوية العامة فى أسوان

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة "دور أول" للعام الدراسى  (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، والتى تنطلق اليوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو وتنتهى السبت الموافق ٢٠ يوليو المقبل، يتخللها اجازة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بجداولها المعتمدة والمعلنة.

من جهته، أكد المهندس محمد الرشيدي وكيل الوزارة، أن المديرية أنهت تجهيز جميع المقار الامتحانية من مراوح ومبردات مياه ومقاعد مناسبة وإضاءة جيدة، فضلًا عن نظافة اللجان ودورات المياه وتطهيرها وتعقيمها.

وكذلك تم تجهيز جميع استراحات المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها ٢٦ استراحة بواقع (١٧ استراحة رجال - ٩ استراحات سيدات)، وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة التي تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.

وأشار إلى أن الصناديق الخاصة بنقل الكراسات الامتحانية قد وصلت إلى مركزيِّ التوزيع (أسوان وإدفو)، وتم توفير جميع السيارات الخاصة بالنقل.

وفي سياقٍ متصل، أكد وكيل الوزارة أن المديرية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بينها وبين مديريات وهيئات (الصحة - الإسعاف- التأمين - الصحة - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية)، كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة التى ضمت القيادات التعليمية، تفقدت اللجان والاستراحات، وتأكدت من جاهزيتها.

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أسوان مرفق إسعاف أسوان سيارات مجهزة حياة كريمه امتحانات الثانوية العامة

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