الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الاثنين 10-6-2024 ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

تصدر البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية السؤال عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، من قبل عدد كبير من المواطنين بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها جميع المحافظات خلال الفترة الحالية، ونتيجة لذلك نستعرض حالة الطقس اليوم وفقًا لما اعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، ستكون حارًا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على اغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

موجة حارة 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 11 يونيو2024، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 10 يونيو 

القاهرة والوجه البحري 

 

العظمى 36 

 

الصغرى 23 

 

السواحل الشمالية 

 

العظمى 31 

 

الصغرى 22 

 

جنوب سيناء 

 

العظمى 39 

 

الصغرى 29 

 

شمال الصعيد 

 

العظمى 38 

 

الصغرى 24 

 

جنوب الصعيد 

 

العظمى 41 

 

الصغرى 28 

حالة الطقس اليوم الإثنين 10-6-2024 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

موجة حارة جديدة..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 

القاهرة والوجه البحري 

العظمى 38 

الصغرى 24 

السواحل الشمالية 

العظمى 31 

الصغرى 22 

جنوب سيناء 

العظمى 39 

الصغرى 29 

شمال الصعيد 

العظمى 34 

الصغرى 24 

جنوب الصعيد 

العظمى 42 

الصغرى 28 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للارصاد الجوية قد أعلنت أن حالة الجو شهدت تحسن نسبي في الأجواء، وانخفاض طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسجلت درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 36 درجة، وستستمر هذه الأجواء اليوم الإثنين، واعتبارًا من الثلاثاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

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حالة الطقس اليوم الإثنين 10-6-2024 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

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