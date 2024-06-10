"مياه سوهاج" تشارك بورشة عمل تطوير منظومة الشبه بمحطات مياه الشرب

استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورشة عمل "تطوير منظومة الشبه بمحطات مياه الشرب"؛ لتطوير منظومة الشبة بالمياه وتحويلها من شبة صلبة إلى شبة سائلة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو والمنتدب، إن الورشة تضمنت كيفية تطوير منظومة الشبة من الصلبة إلى الشبة السائلة، وتحسين اقتصاديات التشغيل وعرض إجراءات توحيد إدارة وتطوير منظومة الشبه بالشركات خاصة بقطاع المعامل وقطاع التشغيل والصيانه والمردود المالي على تكلفة سعر المتر المكعب من المياه.

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أنه جارٍ أعمال استبدال منظومة الشبة الصلبة بمنظومات الشبة السائلة لعدد 24 محطة مياه، مضيفًا أنه تم استبدار منظومة الشبة الصلبة إلى الشبة السائلة بعدد 3 محطات سطحية كبيرة من إجمالي عدد 13 محطة بنسبة 30%، وعدد 24 محطة مياه مطورة ونقالى ومدمجة من إجمالى 66 محطة بنسبة 62%، وجارٍ تعميم المنظومة على باقي محطات المياه بالمحافظة بالتعاون مع شركة الشبه المصرية.

وأشار الكيميائي منصور صابر رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أهمية تطوير منظومة حقن الكيماويات بمحطات المياه لتحسين جودة المياه ومعالجتها بالشبة واستبدال الشبة الصلبة إلى الشبة السائلة وذلك للوصول لأقصى درجات النقاء بمياه الشرب للمواطن.

يأتى ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب بدءًا من المأخذ وصولًا للمستهلك وتحسين اقتصاديات تشغيل محطات مياه الشرب.