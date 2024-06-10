مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد علمي وأدبي

بدأت اليوم الاثنين امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد التي لا تضاف للمجموع بمادتي التربية الدينية والتربية القومية، وبدأت مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاسعة صباحًا وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والذي تضمن ترتيب المواد ومواعيدها.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم في التاسعة صباحًا كل يوم، ويتم فتح اللجان قبلها بنصف ساعة حتى تتم عملية تفتيش الطلاب، وتسكينهم في لجانهم.

وأدى اليوم 745 ألفا و86 طالبا امتحانات الثانوية العامة 2024، وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

إجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى

ينهى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الأربعاء الموافق 12 يونيه، على تبدأ اجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى من 15 يونيو إلى 20 يونيو 2024، ويتم استكمال جدول امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو 2024 بمادة اللغة العربية، على أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf للثلاث شعب والتي بدأت اليوم للمواد غير الأساسية، بينما تبدأ للمواد الأساسية في 20 يونيو الجاري، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf كالتالي: