يبحث العديد من المواطنين عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي اهتمام الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على كارت الخدمات ولكن يجب إجراء كشف طبي عليهم في البداية عند التقديم من أجل تحديد درجة الإعاقة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

وتنشر الدستور خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي من خلال المواقع المتخصصة.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي موقعها الالكتروني من هنا.

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ، ويمكن الاستعلام عن النتيجة التي تحصل عليها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، من خلال كتابة الرقم القومي والضغط على كلمة بحث كي تظهر نتيجة التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

الكشف الطبي للمعاقين 2024

و يتيح الكشف الطبي للمعاقين إمكانية استخراج كارت الخدمات المتكاملة بما يتوافق مع درجة الاعاقة حيث يصدر الكارت باللون المحدد لدرجة الاعاقة وشدتها، من خلال ادخل البيانات المطلوبة كاملة ويجب أن تكون دقيقة كي يمكنك تلقي الاستجابة على هاتفك المحمول بموعد إجراء الكشف الطبي من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة.

كما يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة التقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لان الكارت شرط اساسي للتقديم من أجل الحصول على سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

و يمكن كارت الخدمات المتكاملة حامله من الجمع بين معاشين اذا توافقت الشروط الخاصة بذلك ويوضحها مكتب الوحدة الاجتماعية، كذلك زيادة فرص التعيين ضمن نسبة الـ5% من عدد العاملين، والحصول على الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.

وإمكانية الدمج في المدارس والجامعات والحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، والاستفادة من الخصومات في وسائل النقل والمواصلات.

كما يمكن لحامل كارت الخدمات المتكاملة الحصول على الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة وامكانية دخول المتاحف والاماكن الاثرية مجانا.