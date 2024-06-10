الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 

زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 عبر موقع جوجل البحثي وذلك قبيل ساعات فقط من إعلان النتيجة بشكل رسمي حيث يتم تعمد النتيجة عصر اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 خلال مؤتمر صحفي بديوتن عام المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 

يتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023-2024 الترم الثاني اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 في تمام الساعة الثالثة عصرا وفقا لبيان المحافظة.

ويتم خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بديوان عام محافظة الفيوم في تمام الساعة 3 عصرا الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب ويقوم المحافظ بإجراء مكالمات هاتفية بهم لتهنئتهم على تفوفهم الدراسي وموعد تقديم طلبات إعادة تصحيح أوراق الاجابة في كافة المواد الدراسية التي يشك الطالب في درجاتها عقب دفع رسوم إعادة التصحيح.

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تنسيق الصف الأول الثانوي بالفيوم 2024

لم تحدد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم تنسيق التقديم في الصف الأول الثانوية لعام الدراسي المقبل 2024-2025 حيث يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عنه وكيفية التقديم ومجموع كل نوع تعليم من المدارس ما بعد الشهادة الإعدادية في كافة انحاء المحافظة.

حيث يتم تخصيص شهر من منتصف شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس للتقديم في الصف الأول بالمدارس الثانوية بأنواعها المختلفة (الثانوية العامة، الثانوي الصناعي، الثانوي التجاري، الثانوي الزراعي،….) ويتم تحديد التنسيق وفقا لعدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية وعدد المدارس من كل نوع تعليم في المحافظة وفقا للمربع السكني.

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رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم تنسيق الصف الأول الثانوي الصف الأول الثانوي

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