سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

ارتفع السؤال عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة ليبلغ نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات

يقدم “الدستور” آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.52 للبيع و47.66 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.63 جنيه للشراء، و60.78 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.57 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع.