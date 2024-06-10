حددت رؤية هلال شهر ذي الحجة تاريخ يوم عرفة 2024، والذي يوافق دائمًا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوم عرفة هو من الأيام المباركة وأفضل الأيام عند الله، لذا يهتم المسلمون باستغلاله للتقرب إلى الله، وتعرض الدستور في التقرير التالي تاريخ يوم عرفة 2024 وأهم الأعمال فيه للحجاج.

تاريخ يوم عرفة 2024

يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوافق هذا العام يوم السبت الموافق 15 يونيو، وهناك الكثير من الاعمال التي يؤديها الحجاج في يوم عرفة وأبرزها هو الوقوف بعرفة حيث يتجه الحجاج إلى جبل عرفات للوقوف عليه يبدأ من زوال الشمس في يوم عرفة، أما الحنابلة فيبدأ عندهم من طلوع فجر يوم عرفة؛ ويُعلّلون ذلك بأن النهار يشمل جميع اليوم.

أعمال يوم عرفة للحاج

والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ويلبي الحجاج طوال فترة الوقوف بعرفة مستشعرًا المعاني العظيمة التي اشتملت عليها التلبية؛ من توحيد وتعظيم وافتقار لله -تعالى-،ومن صيغ التلبية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ تَلْبِيَةَ رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ).

ورغم عظم صيام يوم عرفة إلا أنه مكروه للحج، لأن الصيام رُبما أضعفه عن القيام بأعمال عرفة والاجتهاد في الدعاء والذكر في ذلك اليوم، وقد قيل باستحباب صيامه للحاج إن كان لا يؤثّر عليه، ولا يُضعفه ذلك عن القيام بمهام يوم عرفة.

دعاء يوم عرفة

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء في هذا اليوم ما روى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به.