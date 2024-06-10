الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاريخ يوم عرفة 2024 وأهم الأعمال فيه للحجاج

يوم عرفة
يوم عرفة

حددت رؤية هلال شهر ذي الحجة تاريخ يوم عرفة 2024، والذي يوافق دائمًا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوم عرفة هو من الأيام المباركة وأفضل الأيام عند الله، لذا يهتم المسلمون باستغلاله للتقرب إلى الله، وتعرض الدستور في التقرير التالي تاريخ يوم عرفة 2024 وأهم الأعمال فيه للحجاج.

تاريخ يوم عرفة 2024

يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوافق هذا العام  يوم السبت الموافق 15 يونيو، وهناك الكثير من الاعمال التي يؤديها الحجاج في يوم عرفة وأبرزها هو الوقوف بعرفة حيث يتجه الحجاج إلى جبل عرفات للوقوف عليه يبدأ من زوال الشمس في يوم عرفة، أما الحنابلة فيبدأ عندهم من طلوع فجر يوم عرفة؛ ويُعلّلون ذلك بأن النهار يشمل جميع اليوم.

أعمال يوم عرفة للحاج

والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ويلبي الحجاج طوال فترة الوقوف بعرفة مستشعرًا المعاني العظيمة التي اشتملت عليها التلبية؛ من توحيد وتعظيم وافتقار لله -تعالى-،ومن صيغ التلبية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ تَلْبِيَةَ رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ).

ورغم عظم صيام يوم عرفة إلا أنه مكروه للحج، لأن الصيام رُبما أضعفه عن القيام بأعمال عرفة والاجتهاد في الدعاء والذكر في ذلك اليوم، وقد قيل باستحباب صيامه للحاج إن كان لا يؤثّر عليه، ولا يُضعفه ذلك عن القيام بمهام يوم عرفة.

موعد اجازة امتحانات الثانوية العامة في عيد الاضحى 2024

موجة شديدة الحرارة... الأرصاد تكشف مفاجأة صادمة بشأن طقس عيد الأضحى

دعاء يوم عرفة

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء في هذا اليوم ما روى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجئ به.

txt

موعد وقفة عرفات 2024.. وفضل صيام يوم عرفة

txt

رمضان عبدالمعز: يوم عرفة أفضل أيام السنة على الإطلاق

يوم عرفة أعمال يوم عرفة جبل عرفات الوقوف بعرفة الحج صيام يوم عرفة دعاء يوم عرفة

مواد متعلقة

السعودية: نواصل جهودنا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

موعد وقفة عرفات 2024.. وفضل صيام يوم عرفة

السعودية تطالب الحجاج بارتداء "بطاقة نسك" طوال الموسم وعدم تسيس الموسم

الأكثر قراءة

مصدر مطلع: الدكتور مصطفى مدبولى يكثف مشاوراته لتشكيل حكومة ستضم كفاءات وطنية متميزة

أول تعليق من أحمد خالد صالح وهنادى مهنا على "نبوءة" ليلى عبداللطيف

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

مصدر حكومى مطلع: لا صحة لما يتم تداوله بشأن التعديلات الوزارية

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

صور

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم الأول

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟