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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوم أن منحت إقبال بركة الفنان مصطفى قمر مكافأة قصة قصيرة

مصطفى قمر
مصطفى قمر

الكثير من المواقف الغريبة التي يتعرض لها الأدباء عند نشر قصصهم في الجرائد ومن هذه المواقف موقفا حكاه الكاتب الكبير مصطفى نصر وكيف خرج شيك لقصة قصيرة باسم الفنان السكندري مصطفى قمر.

حكايات مصطفي نصر مع سيد ملك السودان

الحكاية كما رواها الكاتب الكبير مصطفي نصر يقول فيها: قابلني المرحوم أحمد مبارك في قصر التذوق بسيدي جابر فأخبرني أن قصة لي بعنوان "سيد ملك السودان" منشورة في مجلة حواء باسم المطرب مصطفى قمر.

حفل تكريم الكاتب مصطفى نصر بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

ويضيف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "في العدد التالي نشرت المجلة تصحيحًا بإسمي. والطريف أنني عند صرف مكافأة النشر، وجدت صك الصرف مكتوبا باسم مصطفى قمر، فأجريت عليه التصحيحات والتوقيعات اللازمة للصرف.

ويختتم: "وقالت لي الأستاذة إقبال بركة - رئيسة التحرير وقتها:

 - أنا أعطيت المتسبب جزاء، فقد كان يغني أغنية لمصطفى قمر وهو يصف قصتك. 

فقلت لها:

- لماذا فعلتِ هذا، فما حدث لم يغضبني، بل أسعدني.

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أما عن مصطفى نصر فهو روائي وقاص مصري، صدر له العديد من الأعمال الأدبية التي تنوعت ما بين السرد القصصي والسرد الروائي، ففي الروايات صدر له: ما لم يقله البحر ــ يهود الإسكندرية ــ  الصعود فوق جدار أملس - الشركاء - جبل ناعسة - الجهيني - الهماميل - شارع البير- النجعاوية - الستات - ليالي الإسكندرية - ليالي غربال - ظمأ الليالي - سوق عقداية - قهوة علي الرصيف - سينما ألدرادو - إسكندرية 67 وغير ذلك، فضلًا عن مجموعاته القصصية ونذكر من بينها: الاختيار - وجوه - الطيور - حفل زفاف في وهج الشمس - الكابوس - بجوار الرجل المريض - الزمن الصعب - البروفة. بجانب كتابه "حكايات زواج العباقرة والمشاهير"، والعديد من كتب الأطفال منها: شدو البلابل - وصية الملكة - الشجرة الصغيرة وغيرها.

مصطفى نصر مجلة حواء مصطفى قمر قصر التذوق أحمد مبارك المطرب مصطفى قمر

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