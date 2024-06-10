الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية الفرنسى: الانتخابات المقبلة ستكون لها عواقب خطيرة للغاية

وزير المالية الفرنسي،
وزير المالية الفرنسي، برونو لومير

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إن الانتخابات المقبلة ستكون لها عواقب خطيرة للغاية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانوين ماكرون، أمس الأحد، حل مجلس النواب "الجمعية الوطنية"، ودعا إلى انتخابات مبكرة في 30 يونيو الجاري، وذلك بعد تقدم اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية.

وفاز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية، بحصوله على نسبة تتراوح بين 31.5% و32.5% من الأصوات، أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وفقًا لتقديرات معهدى الاستطلاع "إيفوب" و"إيبسوس"، ما يُمثل ضربة كبيرة لمعسكر للرئيس الفرنسي.

وزير المالية الفرنسي فرنسا الرئيس الفرنسي ماكرون الانتخابات الأوروبية

مواد متعلقة

إعلام لبنانى: مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتى عيتا الشعب وميس الجبل جنوب لبنان

البث الإسرائيلية: "جالانت" سيصوت اليوم فى الكنيست ضد مشروع قانون تجنيد الحريديم

الاحتلال يدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم الفارعة جنوب طوباس

جيش الاحتلال يؤكد تنفيذ عملية عسكرية واسعة فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية

حماس: سنتعامل بإيجابية مع أى مبادرة تؤدى إلى إنهاء الحرب

إعلام فلسطينى: استشهاد طفل برصاص الاحتلال فى مخيم الفارعة

إعلام فلسطينى: انسحاب قوات الاحتلال من شرق دير البلح وسط قطاع غزة

ماكرون عقب حل البرلمان: الفرنسيون سيختارون بشكل صحيح فى الانتخابات المبكرة

الأكثر قراءة

توجيه عاجل لوزير التعليم بشأن لجان امتحانات الثانوية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 بمادة التربية الدينية.. ورسالة من وزير التربية للطلاب والمعلمين

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

تداول أسئلة التربية الدينية للثانوية العامة 2024 على "تليجرام".. والتعليم تُعلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية