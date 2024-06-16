الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"2070 ـ حرب الزانون".. رواية جديدة لـ فادي زويل عن المصرية اللبنانية

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن  الدار المصرية اللبنانية،  رواية "2070.. حرب الزانون" للروائي فادي زويل.

وجاء في تصدير الرواية" في “2070.. حرب الزانون” لفادي زويل، يتخيل الكاتب عالمًا استطاعت فيه النخبة من البشر الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلم الروباتكس لتسخير الآليين للقيام بكافة الأعمال اليومية وتوفير حياة مرفهة لأفراد هذه الجماعة، بينما أصبحت المجتمعات الفقيرة تعاني من التأخر وغير قادرة على توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم للعيش حياة كريمة وآمنة.

ملك القلوب.. "المصرية اللبنانية" تصدر السيرة الذاتية للدكتور مجدى يعقوب

في الزمن الحالي قامت مؤخرًا شركتي أنفيديا NVIDIA و OpenAi  بالإعلان عن تصنيع إنسان آلي (روبوت) في إمكانه التعلم ذاتيًا والقيام بمهارات معقدة عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الأصطناعي وبدون الحاجة إلى معلم بشري، كما يتمكن  هذا النوع من الروبوت المتقدم من محاكاة أفعال الإنسان واستنباط ردود أفعال مشابهة للسلوك الآدمي، لقد أصبح التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت يتجه إلى ما تنبأ به فادي زويل في روايته "حرب الزانون" وفي خطوات متسارعة، وأصبح من الواضح أن هناك شركات تقوم بأبحاث مكثفة للوصول بتكنولوجيا الروبوت إلى مرحلة يستطيع فيها الإنسان الآلي بتعليم نفسه بنفسه والقيام بوظائف اعتاد الإنسان على القيام بها بطريقة مثالية وبتكاليف أقل.

txt

"المصرية اللبنانية" تشارك في افتتاح مؤتمر صناع القرار 2024

ولكن السؤال المهم هل استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة آمن للبشرية؟ وما هيَّ العواقب من الآستخدام المكثف لتكنولوجيا الذكاء الأصطناعي؟

في رواية “2070: حرب الزانون”،  يصور زويل إن الاعتماد الكبير على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يأتي بتكلفة باهظة على حياة البشر حيث قل التفاعل فيما بينهم وأصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على رفقائهم الآليين للحصول على الدعم والراحة، وتبرز الرواية الفجوة الاجتماعية الواسعة والتي سوف تظهر بين المجتمعات المتقدمة والأخرى المتأخرة تكنولوجيًا مما يؤدي إلى اندلاع حرب الزانون لغياب العدل والمساواة بين البشر.

يذكر أن فادي زويل مهندس مصري تخرج في قسم الحاسب الآلي بجامعة الإسكندرية، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة Texas A&M، زار ما يقرب من 30 دولة، استقر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من عشرة أعوام، صدرت له رواية وحيدة جاءت تحت عنوان "ميديوكر"، وكتاب "رحلاتي مع أوبر".

غلاف الرواية
الدار المصرية اللبناية 2070 حرب الزانون فادي زويل الذكاء الاصطناعي حرب الزانون

الأكثر قراءة

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

سرى جدًا.. كيف تتحرك الدولة المصرية فى ملف غزة؟

على جمعة يفجر مفاجأة عن سبب تسمية المصريين العيدين بالصغير والكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده