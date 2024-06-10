ضبط أخصائي علاج طبيعي استولى على 2.6 مليون جنيه من أهالي بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط أخصائي علاج طبيعي يقيم بدائرة مركز أخميم، وصادر ضده أحكام في عدة قضايا، لاتهامه بالنصب على 4 أشخاص بدائرة المركز وإيهامهم بملكيته أبراج سكنية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و600 ألف جنيه مقابل بيع وحدات سكنية لهم، وقيامه ببيع الوحدات لأكثر من شخص وعدم وفائه مع الشاكين بتسليم الوحدات وعدم رد المبالغ المالية لهم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ "حافظ. ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، ويقيم بدائرة قسم أول مدينة سوهاج و3 آخرين، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز أخميم، بتضررهم من "حماده. أ" 48 سنة، أخصائي علاج طبيعي، ويقيم بدائرة مركز أخميم، والسابق اتهامه في عدة قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في 12 قضية بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي شراء الواحدات السكنية وقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، وقيامه ببيع وحدات سكنية لهم عقب إيهامهم بملكيته لأبراج سكنية، وقيامه ببيع تلك الوحدات لأكثر من شخص ولم يف بما وعد به مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه من الشاكين، وعدم وفائه بوعده وعدم تسليمهم تلك الوحدات المزعومة، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.