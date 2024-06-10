الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

ثانوية عامة
ثانوية عامة

اطمأن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على انتظام العمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت تفقد عدد من المدارس بمركز ومدينة زفتى ، تابع خلالها أداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وانضباط دقيق داخل اللجان.

وتفقد المحافظ أداء الطلاب لامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل مدارس(كشك الثانوية العسكرية، عمر ابن الخطاب)، موجهًا برسالة طمأنينة لأولياء أمور الطلاب بأن الامتحانات تسير على أكمل وجه، حيث اتخذت الأجهزة المعنية كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة، موجهًا رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية كعادة أبناء محافظة الغربية دائمًا.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح "رحمي"، في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، موجهًا مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر معه حال أي معوقات، إلى جانب توفير كل سبل الراحة لرؤساء وأعضاء  اللجان سواء داخل المدارس أو الاستراحات الخاصة بهم.

وأشار إلى توفير جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بمديرية التربية والتعليم، تكثيف حملات النظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، إلى جانب التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية.

كما تم التنسيق مع مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان، فضلًا عن توفير الوسائل والاحتياجات اللازمة باللجان من وسائل التهوية وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.

ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية عامة
محافظ الغربية بمركز ومدينة زفتى سهولة ويسر وانضباط دقيق داخل اللجان التربية الدينية والتربية الوطنية كشك الثانوية العسكرية عمر ابن الخطاب

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