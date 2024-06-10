تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم المفتوحة والمشفرة والتشكيل المتوقع

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات قارة إفريقيا لبطولة كأس العالم 2026 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة المباراة، خاصة عقب فوز المنتخب في المباراة السابقة يوم الخميس الماضي على منتخب بوركينافاسو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم

تأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو مساء اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري في تصفيات القارة الإفريقية لبطولة كأس العالم 2026 كما يلي:

قناة Time Sport 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة SSC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: رأسي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يذكر أن المنتخب المصري لكرة القدم قد التقي بنظيره الغيني مرة واحدة فقط في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2021 وانتهت المباراة بفوز مصر بهدف نظيف سجله النجم محمد صلاح.

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو اليوم

جاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجية، مصطفي محمد.

حكم مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والأردن وقطر والسعودية والساعة السادسة بتوقيت السودان وليبيا والساعة الخامسة بتوقيت المغرب والجزائر فيما اختار الاتحاد الدولة لكرة القدم الفيفا الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم ويساعده الكاميروني نجيوجوي نوبوي، كمساعد أول، والكيني ستيفين أونيانجو ييمبي كمساعد ثاني والحكم الرابع السوداني محمد فاضل.

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