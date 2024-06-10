الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، سير امتحانات الشهادة الثانوية 2024 بلجان مدرسة أحمد حسين الرسمية للغات بالمنصوره والتي تضم عدد 29 لجنة، بإجمالي عدد طلاب 571 طالب وطالبة.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.
وأكد المحافظ علي  أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الداعم الأول لتطوير العملية التعليمية في مصر، موجهًا بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعملية التطوير؛ من خلال وضع مناهج وأساليب تدريس حديثه وفقًا لاحداث الوسائل التكنولوجية.


ولفت إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر الأعلام في شتي المجالات وعلى رأسها مجال التعليم، علي باشا مبارك والذي سيظل اسمه محفور بحروف من نور في سجل العلم والتعليم، مضيفًا: تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب داعيًا الله عز وجل أن يكلل مجهودهم بالتميز والسداد ويكلل مجهود أبائهم بالفرح والسرور بتفوق أبنائهم.


وثمن المحافظ دور وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها الدكتور رضا حجازي؛ لدعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية  والتنظيم الجيد، والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
أيمن مختار محافظ الدقهلية الشهادة الثانوية المنصورة ناصر شعبان

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