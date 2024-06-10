اليوم.. مؤتمر صحفى لأبطال "ولاد رزق 3" بعد العرض الخاص

تقيم الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3 عرضًا خاصًا للعمل ظهر اليوم الإثنين، في إحدى دور العرض السينمائية في التجمع الخامس.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي لفيلم "ولاد رزق 3" عقب مشاهدته، حيث تتيح الشركة المنتجة للفيلم الفرصة للصحفيين والإعلاميين مناقشة أبطال العمل.

ونشر الحساب الخاص بفيلم ولاد رزق 3 ، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أمس الأحد، مقطع فيديو للفنان أحمد عز يروج فيه إلى الجزء الثالث من العمل، والمقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل والذي ينطلق بعد أيام.

وقال أحمد عز، خلال الفيديو: "أنا عارف إن أنا كل مرة بقولكم هنبطل المرة دي بقى فعلًا بردو مش هنبطل استنوا ولاد رزق".

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

ويعد فيلم "ولاد رزق 3" أحد الأعمال السينمائية الضخمة، والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث ينطلق عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر بعد غد الأربعاء.

ويحمل الفيلم اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، كما تمت الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم.

موعد عرض فيلم ولاد رزق 3

وقررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "ولاد رزق 3" عرض الفيلم بدور العرض السينمائية في مصر يوم 13 يونيو المقبل، ليفتتح الفيلم منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

ومن المقرر أن تقيم الشركة المنتجة للفيلم عرضًا سينمائيًا للعمل، بحضور أبطاله خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.