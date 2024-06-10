الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الله محبة".. أسقف الأقباط الكاثوليك بالغردقة يشتري أضحية العيد

حرص القمص يوأنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، على شراء أضحية العيد من إحدى شوادر بيع خراف الأضاحي بالغردقة، لمشاركة المسلمين في احتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، وهي عادة سنوية يحرص عليها تجسيدًا لروح المحبة والتسامح، وتطبيقًا لما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية.

 

وأكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر في تصريحاته لـ«الدستور»، أن الشعب المصري نسيج واحد ودم واحد، مؤكدًا أنه يقوم بتلك العادة سنويًا، وذلك تطبيقًا لما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الترابط بين المصريين هو سر قوة هذا الوطن وتماسكه، مقدمًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي  وشيخ الأزهر وعموم الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وأوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أنه سيضحي مع إخوته المسلمين وسيقوم بذبح الأضحية في أول أيام العيد وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
وكيل الاقباط الكاثوليك يشتري الاضحية
الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر خراف الأضاحي أضحية العيد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسلمين مطرانية

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