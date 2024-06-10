بوست دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024 مكتوب في أول أيام الامتحانات

زاد البحث عن بوست دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024 عبر المنصات الإلكترونية مع أول أيام امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث بدأ الطلاب امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية خلال الساعات الماضية حيث بدأت اللجنة الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صباحا.

بوست دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024

يكثر طلاب الشعبة العلمية والأدبية من بوست دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024 وذلك لإدخال الطمأنينة والسكينة القلبية قبل الدخول إلى اللجان الامتحانية حيث جاءت كما يلي:-

اللهم افتح علي فتوح العارفين والعالمين والحافظين.. اللهم فرح قلب أمي وأبي وأنول عليهم السكينة والطمأنينة والرضا يا رب العلمين.. اللهم كم لهم خير معين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين.. اللهم ألهمني الاجابة على كافة أسئلة الامتحانات.. اللهم اكتب لي النجاح والتوفيق في الدنيا والخرة وانت على كل شئ قدير.

اللهم ثبت قلوب طلاب الثانوية العامة على الإيمان.. وبإيمانهم أنعم عليهم بالنجاح والتوفيق.. وبنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين.. اللهم بيدك كل الأمر فلا تكلمي إلى نفسي او لغيرك طرفة عين.. اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا الصابرين في كل ابتلاء.

اللهم يا واسع الفضل والعطاء وفق طلاب الثانوية العامة في امتحاناتهم واممحهم من فيض حكمتك وسهل عليهم كل عسير.. اللهم أرزقهم الفهم الصحيح والفهم السليم واجعل أيام امتحانات الثانوية العامة امر بسلام ونجاح.. اللهم يا حنان يا منان اكتب لهم اتلتوفيق في الدنيا والأخرة.

أخر أيام الثانوية العامة 2024

وفقا للجدول المعتمد لامتحانات طلاب الثانوية العامة 2023-2024 فإن أخر أيام الامتحانات لطلاب الشعبة علمي علوم سيكون يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 بمادة الأحياء أخر أيام الامتحانات لطلاب الشعبة علمي رياضة يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 بمادة الديناميكا وأخر أيام الامتحانات لطلاب الشعبة الأدبية سيكون يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 بمادة الفلسفة والمنطق.

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