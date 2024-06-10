"إسعاف بني سويف" تُشارك بعدد من السيارات لتأمين امتحانات الثانوية العامة

شاركت هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الإثنين، في تأمين امتحانات الثانوية العامة داخل المحافظة، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف مجهزة بجميع الخدمات الطبية، ورفع درجة الطوارئ للتعامل مع أي بلاغات من داخل اللجان.

تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

وتشارك سيارات الإسعاف في تأمين لجان الثانوية العامة، حيث تم تجهيزها بعناية مركزة وبأحدث الأجهزة من التنفس الصناعي وأجهزة إزالة الرجفان المتطورة المستخدمة في حالات توقف القلب، بالإضافة إلى غرفة عمليات بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة، طوال فترة أيام الامتحانات.

وانتظم 19166 طالبًا وطالبة داخل 45 لجنة في امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة بني سويف 2024 بواقع: 12 ألفا و716 طالبًا وطالبة "علمي علوم" و2059 طالبًا وطالبة "علمي رياضة" و4391 طالبًا وطالبة بالُشعبة الأدبية، لبدء امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024م.

بدأت الامتحانات، اليوم الاثنين، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستكمل يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر بمادتي الإحصاء والاقتصاد، وتتوقف "لمدة أسبوع" لتستأنف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بامتحانات المواد الأساسية، والتي يستهلها الطلاب بامتحان مادة اللغة العربية يوم 22 الشهر الجاري لكافة الشُعب والتخصصات، لتختتم 17 يوليو المقبل.

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسئولي قطاع التعليم، خلال تواصله هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الترتيبات والتجهيزات النهائية، التي نفذتها المديرية، ضمن خطة استعدادات المحافظة لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة بني سويف 2024م.

وأكد محافظ بني سويف، على ضرورة التواصل الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية للوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

كما وجه محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.