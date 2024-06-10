تعليم أسيوط: انتظام العمل في لجان الثانوية العامة ولا شكاوي حتى الآن

كشف الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن انتظام الأعمال داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة، حيث تم توزيع صناديق الأسئلة على الإدارات التعليمية ووصولها إلى لجان الإمتحانات في الموعد المحدد لها وتم فتح اللجان في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لاستقبال الطلاب وانتظام العمل داخل اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة بلغ نحو 28 ألف و132 طالب وطالبة، موزعين على 79 لجنة، بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين Stm.

24434 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة التربية الدينية

وأضاف الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي أن طلاب الثانوية العامة ينقسم عددها إلى ثلاثة أقسام 19 الف 56 طالب وطالبة شعبة علمي علوم، و1576 طالب وطالبه علمى رياضة، أما عن شعبة الأدبي فعدد الطلاب بها 7500 طالب وطالبه، كما يبلغ عدد المنتدبين على اللجان السير 6259 ملاحظ، و1257 مقدر درجات، مع توفير 23 إستراحة للمراقبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

هذا ويؤدي إمتحان مادة التربية الدينية 24434 طالب وطالبة بينما سيؤدي إمتحان مادة التربية الوطنية اللجنة الثانوية 24564 طالب وطالبة ومدارس المتفوقين stm 113 طالب وطالبة بينما يؤدي 6 طلاب مكفوفين الإمتحانات اليوم.

هذا وكان قد عقد في وقت سابق محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعًا مع رؤساء لجان شهادة إتمام الثانوية العامة تأكيدا علي أن مديرية التربية والتعليم قامت بعمل كل ما يمكن في سبيل راحتهم وتيسير عملهم، وذلك بتجهيز الاستراحات، واللجان بكل المتطلبات والاحتياجات.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم على أن أعمال امتحانات الثانويه العامه أمن قومي وواجب وطني وضرورة أن يكون كل منا على قدر المسؤولية وأنه لا تهاون مع المقصرين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن بداية دخول الطلاب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا مع استخدام العصا الالكترونيه مع التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة والتأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مع وضع آلية لجمع هذه الأشياء بعناية والتأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم مع الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأضاف أنه تم توفير كافة سبل الراحة للسادة الملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات، وأنه تم عمل البروتوكولات مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، والكهرباء، لتوفير الخدمات.

كما أعلن أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتقديم الخدمة واستعدادها التام لأي طواريء.