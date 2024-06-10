الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات الإثنين 10-6-2024 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباريات غينيا بيساو ضد مصر وأوغندا ضد الجزائر وبوركينا فاسو ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

- مباراة غينيا الإستوائية ضد مالاوي.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة الصومال ضد بوتسوانا.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة بنين ضد نيجيريا.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة غينيا بيساو ضد مصر.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة أوغندا ضد الجزائر.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

- مباراة بوركينا فاسو ضد سيراليون.. في تمام الساعة العاشرة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

- مباراة غانا ضد جمهورية أفريقيا الوسطى.. في تمام الساعة العاشرة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

- مباراة غينيا ضد موزمبيق.. في تمام الساعة العاشرة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية والقنوات الناقلة

- مباراة بولندا ضد تركيا.. في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء 

- مباراة سلوفاكيا ضد ويلز.. في تمام العاشرة إلا الربع مساء

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2024 غينيا بيساو مصر اوغندا الجزائر بوركينا فاسو سيراليون تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا مواعيد مباريات اليوم الدولية

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