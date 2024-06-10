جدول مواعيد مباريات الإثنين 10-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات القارية، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد انتهاء موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباريات غينيا بيساو ضد مصر وأوغندا ضد الجزائر وبوركينا فاسو ضد سيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

- مباراة غينيا الإستوائية ضد مالاوي.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة الصومال ضد بوتسوانا.. في تمام الساعة الرابعة عصرًا ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة بنين ضد نيجيريا.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة غينيا بيساو ضد مصر.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية

- مباراة أوغندا ضد الجزائر.. في تمام الساعة السابعة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

- مباراة بوركينا فاسو ضد سيراليون.. في تمام الساعة العاشرة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

- مباراة غانا ضد جمهورية أفريقيا الوسطى.. في تمام الساعة العاشرة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

- مباراة غينيا ضد موزمبيق.. في تمام الساعة العاشرة مساءً ومنقولة عبر SSC السعودية.

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية والقنوات الناقلة

- مباراة بولندا ضد تركيا.. في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء

- مباراة سلوفاكيا ضد ويلز.. في تمام العاشرة إلا الربع مساء