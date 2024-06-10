الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولياء الأمور يفترشون الأرصفة بمحيط لجان الثانوية العامة

أولياء الأمور من
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة

شهد محيط عدد من مدارس ولجان الثانوية العامة تواجد عدد من أولياء الأمور في انتظار أبنائهم للخروج والاطمئنان عليهم، وذلك في أول أيام امتحانات  الثانوية العامة.

وافترش عشرات من أولياء الأمور محيط لجان الثانوية العامة بمختلف مدارس محافظة الجيزة، خاصة من أمام مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة.

امتحانات الثانوية العامة 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. 

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
أولياء الأمور من أمام لجان الثانوية العامة
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