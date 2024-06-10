20 سيارة إسعاف لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

دفع مرفق إسعاف الوادي الجديد، برئاسة الدكتور أحمد النفار، بـ20 سيارة إسعاف لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة في مراكز الوادي الجديد، حيث تم تخصيص سيارة إسعاف في محيط كل لجنة وبها منقذ، لتأمين الطلاب طوال فترة امتحانات الثانوية العامة والتدخل السريع ونقل أي حالة طارئة إلى أقرب مستشفى عام إذا لزم الأمر.

وبدأ 1824 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة في الوادي الجديد، امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية للشعبتين العلمي والأدبي في 11 لجنة بمدن الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة.



وقال الدكتور سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طلاب منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و29 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبًا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبًا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبًا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و64 علمي علوم و1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضًا بالمركز.

ولفت سيد، إلى إن إجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبا وطالبة بقسم العلمي علوم، و96 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة، بالإضافة إلى 457 طالبًا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 10 لجان بمراكز المحافظة الخمس.