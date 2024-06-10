الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2024

توزيع درجات مادة
توزيع درجات مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2024

توزيع درجات مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي وذلك مع أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث بدأ الطلاب الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا في كافة محافظات الجمهورية.

توزيع درجات مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2024

انطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات الماضية بالمواد خارج المجموع أولها مادة التربية الدينية والتي تشمل امتحانات الشعبة العلمية والأدبية حيث جاء توزيع درجات مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2024 حيث يأتي إجمالي درجات المادة من 25 درجة على 25 سؤال اختيار من متعدد جاءت درجة لكل سؤال.

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جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي 

تأتي امتحانات طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية عقب الانتهاء من مادة التربية الدينية اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 والذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:-

  • الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • السبت 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
  • الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • السبت 29 يونيو 2024 امتحان الفيزياء والتاريخ.
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.
  • الأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومادة الجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع.
  • السبت 13 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.
  • الأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
  • السبت 20 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

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