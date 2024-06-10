الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4025 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 12 لجنة في السويس

غرفة عمليات الامتحانات
غرفة عمليات الامتحانات في السويس

استقبلت 12 لجنة امتحانية في السويس، 4025 طالبا وطالبة لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة.

 

مدير تعليم السويس يتابع جاهزية اللجان 

 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إنه تابع جاهزية اللجان لاستقبال الطلبة والطالبات تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، لـ"الدستور"، أن جميع رؤساء اللجان والملاحظين وصلوا قبل وقت كاف من فتح باب اللجان.


وأشار إلى أنه تأكد من ملائمة استراحات الملاحظين ورؤساء اللجان المنتدبين للمعايير التي حددتها الوزارة مشيرا إلى أن السويس انتدبت 850 ملاحظا ورئيس لجنة.

 

وأكد عمارة، أنه تابع بنفسه عملية تسكين المنتدبين داخل 9 استراحات مطابقة للمعايير التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً

 

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