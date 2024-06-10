الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز "السادات": 30.8 مليون جنيه حصيلة بيع 14 محلًا ووحدة إدارية بالمدينة

جهاز مدينة السادات
جهاز مدينة السادات

ترأس المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة السادات، جلسة البيع بالمزاد العلني وذلك لبيع 6 محلات تجارية وصيدلية و8 وحدات مهنية وإدارية.

 

جاء ذلك بحضور ممثلى الهيئة عن قطاع الشئون العقارية وممثل هيئة  المجتمعات العمرانية الجديدة عن قطاع التمويل والاستثمار ومفوض مجلس الدولة ومندوب وزارة المالية وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

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وأوضح  المهندس ياسر عبد الحليم رئيس الجهاز، أن جلسة المزاد استهدفت المناطق والأحياء الجديدة  بحي الزيتون بمنطقة س٢٥، ومنطقة س١٥ بالإضافة إلى الأحياء السكنية المختلفة.

 

جهاز مدينة السادات يسجل أعلى سعر لبيع المحلات التجارية والصيدلية 

 

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أن مساحة المحلات التجارية تتراوح ما بين  من ٢٠ مترا  حتى ١٠١ متر مربع للمحلات التجارية  بأنشطة سوبر ماركت، مخبز ومطعم وفيما يخص مساحة الوحدات الإدارية والمهنية فقد تتراوح ما بين  ٣٠ متر وحتى ١٢١ متر والتى ستساهم فى توفير خدمات للمواطنين  بالإضافة إلى أنه تم ترسية الصيدلية بحى الزيتون وترسية الوحدات المهنية بأنشطة تسويق عقارى، مكتب مقاولات بهدف التيسير على السكان، وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

 وأعلن  رئيس جهاز مدينة السادات، أن حصيلة بيع  المزاد  العلني للمحلات والوحدات المهنية مختلفة الأنشطة بالمدينة بلغت قيمة استثمارية  ٣٠ مليونا و٨٩ ألف جنيه، حيث بلغ أعلى سعر المتر للمحلات ١٣٠ ألف جنيه وأعلى سعر للوحدات ٢٨،٥ ألف جنيه بينما سجل سعر المتر للصيدلية بقيمة  ١٥١ ألف جنيه للمتر الواحد. 

واستطرد رئيس جهاز مدينة السادات، قائلا إنه تم سداد قيمة تأمين دخول المزاد للمحلات التجارية بقيمة 50000 ألف جنيه عن كل محل على حده، بينما تصل قيمة تأمين دخول المزاد للوحدات الإدراية بقيمة 25000 ألف جنيه، وقد يصل قيمة التأمين دخول المزاد للصيدلية بقيمة 100 ألف جنيه في موعد غايته جلسة المزاد العلني. 

وأكد رئيس جهاز السادات، أن المزاد خاضع لقانون 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

جلسة البيع العلني المزاد مدينة السادات شهيد مليون أسفرت

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