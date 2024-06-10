ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن ارتفاع ملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية، حيث أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأثنين عن ارتفاع أسعار الدواجن مقارنة بأسعار أمس حيث سجلت الأسعار اليوم الأثنين سعر 96 جنيه في اليكلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 94 جنيه في الكيلو، وقد أعلن رئيس شعبة الدواجن أن الأسباب وراء ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلي أرتفاع عدد النفوق والتي أدات إلي تراجع المعروض، فاهي سلعة تعتمد علي العرض والطلب.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 10-6-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين ارتفاع ملحوظ في عدد من الجنيهات والتي وصلت إلي 96 جنيه في اليكلو مقابل أسعار أمس والتي سجلت 94 جنيه في الكيلو، وقد تباع في المحلات التجارية بسعر يصل 110 جنيه في الكيلو الواحد.

وقد ارتفعت أسعار البانيه في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحية اليوم علي خليفة ارتفاع أسعار الدواجن الحية لتسجل أسعارها مابين 240 إل ي250 جنيه للكيلو، ويختلف السعر من منطقة إلى أخري.

أسعار الدواجن الساسو اليوم الأثنين 10-6-2024

شهدت أسعار لحم الفراخ الساسوارتفاع في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأثنين لتسجل أسعارها مابين115 جنيه 116 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن ويصل للمستهلك بسعر يصل إلي 122 جنيه لليكلو، مقابل أسعار أمس والتي سجلت 112 جنيه في اليكلو الواحد.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الأثنين 10-6-2024

وقد سجلت أسعار الفرارخ البلدي والتي لا تقل أهمية من حيث البحث عن أسعارها عن الفراخ البيضاء سعر 130 جنيه للكيلو، وتصل إل يالمستهلك بسعر 140 جنيه لليكلو ويختلف السعر من منطقة إلي أخري، كما سجل لحم أمهات أبيض كيلو 65 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأثنين

أسعاركرتونه البيض أحمر اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن لتسجل أسعارها مابين 145 إلي 148 جنيه للكرتونة.

أسعاركرتونه البيض أبيض اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن لتسجل أسعارها مابين 145 إلي 147 جنيه للكرتونة

أسعاركرتونه البيض البلدي اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن لتسجل أسعارها مابين 134 إلي 135 جنيه للكرتونة.