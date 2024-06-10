الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يرافقون أبنائهم.. وتشديد أمني لتأمين اللجان بالمنيا

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة بالمنيا

لم تمنع درجة حرارة الطقس المرتفعة أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة بمحافظة المنيا من مصاحبة أبنائهم وبناتهم حتي مقار اللجان لأداء الأكتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وشهدت اللجان تواجد مكثف من أجهزة الأمن بالمنيا لتأمين اللجان وتوفير جو من الهدوء للطلاب والطالبات حيث قامت اللجان بعمل ممر خارج اللجان لإجراءئ عملية التفتيش ومنع الطلاب والطالبات من إصطحاب أية أجهزة محمول لداخل اللجان لمنع أية محاولة للغش.

من جانبه، أوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أنه تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع مراكز المحافظة التسع يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 37 ألف و432 طالبًا وطالبة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا قد عقد أمس اجتماعا مع رؤساء لجان أمتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام ومحمد سلمان مدير إدارة المنيا التعليمية وسحر عبد الرحيم مدير إدارة التعليم الثانوي وجيهان مفتاح مدير إدارة الإعلام بالمديرية وهشام عزام مدير التعليم الثانوي بإدارة المنيا للوقوف علي الأستعدادات النهائية للامتحانات.

لجان الثانوية العامة بالمنيا
لجان الثانوية العامة بالمنيا
لجان الثانوية العامة بالمنيا
لجان الثانوية العامة بالمنيا
لجان الثانوية العامة بالمنيا
لجان الثانوية العامة بالمنيا
المنيا امتحانات الثانوية العامة أولياء أمور الطلاب تأمين مشدد للجان حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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