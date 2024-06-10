الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" توضح التطورات الميدانية فى رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل طيلة ساعات الليل غاراته وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

الآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت ما يعرف بمفترق خربة العدس

وأوضح أن أبرز التطورات الميدانية هي التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية بأقصى الجنوب، حيث سيطر الاحتلال بشكل كامل على المناطق الجنوبية من المدينة، كما وسع عملياته باتجاه المناطق الشمالية، لافتًا إلى أن الاحتلال عمق هذه العملية في منطقة مخيم الشابورة، كما أن الآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت عند ما يعرف بمفترق خربة العدس أي أنه بات على مشارف من المناطق الشمالية من المدينة، وهي المناطق التي تتعرض إلى القصف المدفعي العنيف منذ مساء أمس.

طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع

وتابع أن الطيران الحربي أغار على أقصى المناطق الشمالية من مدينة رفح الفلسطينية، فيما استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرًا إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبوالعجين، تزامنًا مع قصف مدفعي شرق المدينة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة.

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة رفح الفلسطينية الآليات العسكرية الإسرائيلية الطيران الحربى

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