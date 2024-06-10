الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون عقب حل البرلمان: الفرنسيون سيختارون بشكل صحيح فى الانتخابات المبكرة

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، إن الفرنسيين سيختارون بشكل صحيح في الانتخابات المبكرة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانوين ماكرون، الأحد، عن حل مجلس النواب "الجمعية الوطنية"، ودعا إلى انتخابات مبكرة فى 30 يونيو الجاري، وذلك بعد تقدم اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية.

وفاز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية، وذلك بحصوله على نسبة تتراوح بين 31.5% و32.5% من الأصوات، أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وفقًا لتقديرات معهدى الاستطلاع "إيفوب" و"إيبسوس"، ما يُمثل ضربة كبيرة لمعسكر للرئيس الفرنسي.

الانتخابات الأوروبية الجمعية الوطنية

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